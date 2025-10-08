13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Başlıyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek 13'üncü Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 11 Ekim'de başlayacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek 13'üncü Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın basın toplantısı ilçedeki bir otelde düzenlendi. Toplantıya FAI gözlemcisi Andy Cowley, Jüri Başkanı Zeljko Ovuka, Etkinlik Direktörü Umut Akçıl, Güvenlik Direktörü Hamit Şek, THK Okullar Genel Koordinatörü ve milli takım sporcusu Ali Zaimoğlu ile milli sporcu Cemal Direkçi katıldı.

Organizasyon için 2022 yılında başvuru yaptıklarını hatırlatan etkinlik direktörü Umut Akçıl, "2022 yılında almak için başvuruda bulunduğumuz yarışmayı nihayet bu yıl düzenliyoruz. 38 ülkeden 146 sporcu 11 gün boyunca bizlerle olacak. Yarışmamız 9- 19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 Ekim'de açılışımız var. Açılışımız Alanya Belediyesi eski binası arkasında gerçekleşecek. Öncelikle kortej yürüyüşü olacak. Sporcularımız halkla buluşacak ve açılışımız gerçekleşecek. Açılışımız protokol çok sayıda katılımcının katılımıyla gerçekleşecek" dedi.

JÜRİ BAŞKANI OVUKA: ÇOK BAŞARILI GEÇECEĞİNE İNANCIM TAM

Şampiyonanın Jüri Başkanı Zeljko Ovuka, "Türkiye'de daha önceki organizasyonlara, yarışmalara yarışmacı olarak FAI'deki görevim gereği katılma şansına sahip oldum. Ölüdeniz, Denizli, Aksaray ve daha birçok şehrimizdeki yarışmalar gayet güzel organize edilmiş, güzel gerçekleştirilmişti. Daha önce Alanya'da da bu branştaki yarışmalara katıldım. Buna bağlı olarak önceki deneyimlerimle birlikte çok güzel bir yarışmanın olacağına, çok başarılı geçeceğine inancım tam" diye konuştu.

FAI GÖZLEMCİSİ ANDY COWLEY: BU EKİPLE ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM

Ekiple çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren FAI gözlemcisi Andy Cowley, "Geçen sene burada test aşamasını gerçekleştirmiştik. Test yarışması yapmıştık. Test yarışmasındaki ufak tefek problemleri gördük. Buradaki problemler takımın iyi organizasyonuyla birlikte çok hızlı bir şekilde çözülebilmişti. Bu yarışmada da elbette ki ufak tefek şeyler olması durumunda çok hızlı şekilde çözüleceğine eminim. Bu ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SPORCU CEMAL DİREKÇİ: ÜLKEMİZİ VE BAYRAĞIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE HAZIRIZ

Antrenmanlarına yoğun şekilde devam ettiklerini dile getiren Milli sporcu Cemal Direkçi, "Takımımız 7 kişiden oluşuyor. Son bir haftadır milli takımımız antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Yoğun ve başarılı şekilde antrenmanlarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Alanya'nın ev sahipliğini düzenlediği bu yarışmada ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye hazırız" şeklinde konuştu.

THK Okullar Genel Koordinatörü ve milli takım sporcusu Ali Zaimoğlu da şunları söyledi:

"Üzerimizdeki baskının farkındayız. 146 sporcu var. Bunlar dünyanın en iyi sporcuları ama yarışma kendi evimizde. Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Üzerimizdeki bir diğer baskı da Uluslararası Havacılık Federasyonu'nda (FAI) 2 üyeyle temsil edilen tek ülkeyiz. Güzel bir antrenman sezonu geçirdik. Kendi evimiz. Bayrağımızı göndere çekmek için sabırsızlanıyoruz. Güzel sonuçlarla tekrar yarışma sonucunda karşınıza çıkacağımızdan eminiz."