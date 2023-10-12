13 dakikada 3 net kurtarış! Livakoviç, millilerimize geçit vermiyor

EURO 2024 Elemeleri 6. maçında A Milli Takımımız, Hırvatistan'a konuk oldu. Mücadelenin başından itibaren dikkat çeken isim Hırvat kaleci Dominik Livakoviç oldu. Maçın ilk dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın şutunu kurtaran Livakoviç, 9. ve 13. dakikalarda da Kerem'in gollerine izin vermedi. Livakoviç'in performansı maça damga vurdu.

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'a konuk oldu. Mücadeledeye damga vuran isim ise Hırvat kaleci Dominik Livakoviç oldu.

2. DAKİKADA BARIŞ ALPER'E GEÇİT VERMEDİ

Maçın henüz ilk dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kalesinde devleşen Livakoviç, gole izin vermedi.

KEREM VURDU AMA KORNER

9. dakikada gole yaklaştık. Sağ kanatta Ferdi'nin pasıyla buluşan Barış Alper ceza sahası dışındaki Kerem'e pası verdi. Kerem'in şutunu Dominik Livakovic kornere yolladı.

YİNE LIVAKOVIÇ

13. dakikada bir kez daha Kerem ile gole çok yaklaştık. Uğurcan'ın uzun pasında Kerem savunma arkasına sarktı ve karşı karşıya kaldı ancak Livakovic şutu kurtardı. Korner kullanıyoruz.