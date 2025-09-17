13. Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası Tamamlandı
Burdur'da düzenlenen 13. Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası, 11-16 Eylül tarihleri arasında yapıldı. 132 sporcunun katıldığı şampiyona sonucu dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Burdur'da düzenlenen 13. Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası tamamlandı.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden (MAKÜ) yapılan açıklamaya göre şampiyona, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu koordinasyonuyla 11-16 Eylül tarihlerinde MAKÜ'de düzenlendi.
Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 132 sporcu karşılaşmalarda mücadele etti.
Dereceye giren sporculara madalyaları, Burdur Vali Yardımcısı Ökkeş Faruk Karakurt, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve diğer protokol üyelerince verildi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:
Çift Kadınlar
1- Jiaqi Meng-Tin Tin Ho (Nottingham Üniversitesi-İngiltere)
2 - Katarina Strazar-Lea Paulin'in (Ljubljana Üniversitesi-Slovenya)
3 - Lilian Li-Agatha Avezou (Paris Descartes Üniversitesi-Fransa)
3- Helga Adel Dari-Anna Fejos (Pecs Üniversitesi-Macaristan)
Tek Kadınlar
1- Anna Wegrzyn (Wroclaw Ekonomi Üniversitesi-Polonya)
2- Katarzyna Wegrzyn (Wroclaw Ekonomi Üniversitesi-Polonya)
3- Jiaqi Meng (Nottingham Üniversitesi-İngiltere)
3- Tin Tin Ho (Nottingham Üniversitesi-İngiltere)
Çift Erkekler
1- Sebestyen Kovacs-David Molnar (Pecs Üniversitesi-Macaristan)
2- Artur Grela-Szymon Kolasa (Zamojski Akademisi-Polonya)
3- Yanick Thibault Taffe-Sam Boccard (Lozan Üniversitesi-İsviçre)
3- Hakan Işık-Uğurcan Dursun (İstanbul Aydın Üniversitesi-Türkiye)
Tek Erkekler
1- Szymon Kolasa (Zamojski Akademisi-Polonya)
2- Rundong Liu (Pantheon Sorbonne Üniversitesi-Fransa)
3- Martin Truncek (Hradec Kralove Üniversitesi-Çekya)
3- Jan Zandecki (Zamojski Akademisi-Polonya)