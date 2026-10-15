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13 Ağustos 1985-10 Ocak 1986 arasında TFF Başkanlığı yapan Erdoğan Ünver vefat etti

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TFF, eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatını açıkladı. Açıklamada, 13 Ağustos 1985-10 Ocak 1986 arasında başkanlık yapan Ünver'in Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da görev aldığı belirtildi; ailesine ve spor camiasına başsağlığı dilendi.

İSTANBUL, TÜRKİYE Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 13 Ağustos 1985 ile 10 Ocak 1986 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenerek Türk futboluna hizmet eden Ünver, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu. Merhum Erdoğan Ünver'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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