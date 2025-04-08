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45 dakikada 6 gol attı! Dünya bu futbolcuyu konuşuyor

45 dakikada 6 gol attı! Dünya bu futbolcuyu konuşuyor
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Manchester United'ın genç yeteneği Victor Musa, Leeds United karşısında olağanüstü performans sergileyerek adından söz ettirdi. Manchester United U18 Takımı'nın altyapı futbolunda tarihi bir galibiyet elde ettiği mücadelede, Musa sadece ilk yarıda attığı altı golle yıldızlaştı. Genç Kırmızı Şeytanlar, rakibini 13-1 mağlup ederek unutulmaz bir zafer kazandı.

Manchester United'ın 18 yaşındaki futbolcusu Victor Musa, Leeds United'a karşı 45 dakikada 6 gol attı. Manchester United U18 takımının 13-1 kazandığı tarihi maçta yıldızlaşan Victor Musa, A takıma göz kırptı.

45 DAKİKADA 6 GOL ATTI

Manchester United U18 Takımı'nın altyapı futbolunda tarihi bir galibiyet elde ettiği mücadelede, Musa sadece ilk yarıda attığı altı golle yıldızlaştı. Genç Kırmızı Şeytanlar, rakibini 13-1 mağlup ederek unutulmaz bir zafer kazandı.

Teknik direktör Adam Lawrence liderliğindeki United U18 ekibi, maça adeta bir fırtına gibi başladı. Henüz 2. dakikada ilk golünü kaydeden Musa, 15 dakika içinde hat-trick yaparak rakip savunmayı çaresiz bıraktı.

Dakikalar ilerledikçe durdurulamaz bir hale gelen genç forvet, 17. dakikada dördüncü, 25. dakikada ise beşinci golünü attı. Altıncı gol ise ilk yarının sonlarına doğru geldi ve takım, devreyi 9-0 gibi tarihi bir skorla kapattı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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