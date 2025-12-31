Haberler

Lider farklı kazandı
Güncelleme:
Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 14. hafta sonuçlarına göre 1299 Bilecik Spor Kulübü, 1963 Başak Spor'u yendiği maçta 7-0 gibi farklı bir skor elde ederek 40 puanla liderliğini korudu. Haftanın diğer maçlarında çeşitli takımlar da mücadele etti.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 14'üncü hafta geride kalırken, oynanan 5 müsabakada 21 kez fileler havalandırdı. Ligin 14'üncü haftasının açılış maçında Bilecik Futbol Akdemi Spor kendi evinde Vitraspor'a 5-1 yenildi. Haftanın diğer müsabakaların Söğütspor kendi evinde Güneşspor'u 2-1 yenerken, Bozüyükspor, Vezirhanspor'u 4-0'lık skorla geçti. 4 Eylülspor kendi evinde Osmanelispor'u 1-0'lık skorla geçerken, ligin lideri 1299 Bilecik Spor Kulübü, 1963 Başak Spor deplasmanından 7-0 skorla döndü. Bu sonuçlar sonrası 1299 Bilecik Spor Kulübü 40 puanla liderliğini sürdürürken, Vitraspor 36, Bilecik Futbol Akdemi Spor 31 puanla lider takip etti.

Ligin 15'inci haftası Cumartesi günü 1299 Bilecik Spor Kulübü- Bilecik Futbol Akdemi Spor, Vezirhanspor-1963 Başakspor maçları ile başlayacak. Pazar günü ise; Vitraspor-Söğütspor, Güneşspor-4 Eylülspor ve Osmanelispor-Bozüyükspor maçlarıyla hafta tamamlanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
