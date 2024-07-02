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12 Yaş Tenis Yaz Kupası-2 Turnuvası Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi

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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Tenis Yaz Kupası-2 Turnuvası, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kocatepe Spor Kompleksi Tenis Kortlarında gerçekleştirildi. Genç tenisçilerin kıyasıya mücadele ettiği turnuva, final maçlarıyla sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Tenis Yaz Kupası-2 Turnuvası, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kocatepe Spor Kompleksi Tenis Kortlarında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç tenisçiler, 5 gün boyunca süren turnuvada kıyasıya mücadele etti. Turnuva, final maçlarıyla birlikte sona erdi. Turnuvada, sıcak hava şartlarına rağmen sporcular büyük bir özveri ve azimle mücadele etti. Beş gün boyunca devam eden maçlarda, sporcuların gösterdiği performans izleyicilerden büyük beğeni topladı. Hem tekler hem de çiftler kategorilerinde oynanan maçlar, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Tek erkekler kategorisinde, İstanbul Enka Spor Kulübü'nden Efe Kip, gösterdiği üstün performansla şampiyon oldu. İkinciliği ise İzmir Alaçatı Tenis Kulübü'nden Teoman Aktaş elde etti.

Tek kadınlar kategorisinde ise İzmir Can Tenis Kulübü'nden Gökçe Deniz Sarı birincilik kürsüsüne çıkarken, Aydın Didim Tenis Kulübü'nden İlkim Sidar ikinci oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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