12 yaş altı lig müsabakasında skandal! Teknik direktör, 18 yaşındaki kadın hakeme tokat attı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde U12 Ligi müsabakasında kadın aday hakem, takımın antrenörünün fiziksel şiddetine maruz kaldı.

TEKNİK DİREKTÖR KADIN HAKEME TOKAT ATTI

U12 Ligi'nde Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan Çubuklu Bala Spor-Yuvam İzmit Spor Kulübü karşılaşmasının ilerleyen dakikalarında hakemin verdiği bir karar sonrası tansiyon yükseldi. Karara tepki gösteren Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin Tanrıkulu sahaya girerek kadın hakeme tokat attı. Yaşanan olayda 18 yaşındaki aday hakem Sevgi Uzun, fiziksel şiddete maruz kaldı.

KULÜP İLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

Çubuklu Balaspor yönetimi, yaşanan olay sonrası olağan üstü toplandı ve antrenörün kulüple ilişkisi kesildi. Kulüp, kamuoyuna açıklama yaparak özür diledi ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını net bir dille vurguladı.