12 yaş altı lig müsabakasında skandal! Teknik direktör, 18 yaşındaki kadın hakeme tokat attı

Kocaeli'de 12 yaş altı lig müsabakasında oynanan maçta Çubuklubala Spor'un antrenörü Seçkin Tanrıkulu, 18 yaşındaki kadın hakem Sevgi Uzun'a tokat attı. Çubuklu Balaspor yönetimi, yaşanan olayın ardından antrenörün kulüp ile olan ilişkisini sonlandırdı.

  • Kocaeli'nin İzmit ilçesinde U12 Ligi müsabakasında Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin Tanrıkulu, 18 yaşındaki aday hakem Sevgi Uzun'a tokat attı.
  • Çubuklu Balaspor yönetimi antrenör Seçkin Tanrıkulu'nun kulüple ilişkisini kesti.
  • Çubuklu Balaspor kamuoyuna özür diledi ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu açıkladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde U12 Ligi müsabakasında kadın aday hakem, takımın antrenörünün fiziksel şiddetine maruz kaldı.

TEKNİK DİREKTÖR KADIN HAKEME TOKAT ATTI

U12 Ligi'nde Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan Çubuklu Bala Spor-Yuvam İzmit Spor Kulübü karşılaşmasının ilerleyen dakikalarında hakemin verdiği bir karar sonrası tansiyon yükseldi. Karara tepki gösteren Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin Tanrıkulu sahaya girerek kadın hakeme tokat attı. Yaşanan olayda 18 yaşındaki aday hakem Sevgi Uzun, fiziksel şiddete maruz kaldı.

12 yaş altı lig müsabakasında skandal! Teknik direktör, kadın hakeme tokat attı

KULÜP İLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

Çubuklu Balaspor yönetimi, yaşanan olay sonrası olağan üstü toplandı ve antrenörün kulüple ilişkisi kesildi. Kulüp, kamuoyuna açıklama yaparak özür diledi ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını net bir dille vurguladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
