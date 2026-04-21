Süper Lig'de 12 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 12 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe dörder ihlal ile dikkat çekerken, çeşitli takımlar ve oyuncular da disiplin sürecine alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 12 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe dörder, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Kocaelispor üçer, Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Samsunspor ikişer, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük tek ihlalden dolayı disipline verildi.

Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.

Trendyol 1. Lig'den ise Atakaş Hatayspor, Özbeyli Bandırmaspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve İmaj Altyapı Vanspor FK'nin yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Murat Uçar, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ ve Sipay Bodrum FK antrenörü Ali Gürsel disipline sevk edildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
