12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belli oldu

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda ilk maçlarını 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek ile 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00'da deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

16 BASKETBOLCU YER ALDI

Genel Menajer Nedim Yücel ve Başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlenen aday kadroda 16 basketbolcu yer aldı. NBA takımlarında forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona ise kadroda bulunmuyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 16 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

"Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Muhsin Yaşar, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Yiğitcan Saybir"