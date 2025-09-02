12 Bingölspor, Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup etti

12 Bingölspor, Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda 12 Bingölspor, evinde Mardin 1969 Spor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Golper Umut Dilek, maçta üç kez fileleri havalandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda 12 Bingölspor, evinde karşılaştığı Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Seyfettin Yılmaz, İsmail Semih İleri, İlyas Samet Yelen

12 Bingölspor: Muhammet Tuncer, Yiğit Köse, Hüseyincan Kırıkcı, Faruk Öcal, Mustafa Eren Damar, Muhammed Burak Çelik (Emirhan Zaman dk. 84), Muhammed Raşit Şahingöz (Mustafa Akyıldız dk. 84), Berk Ali Nizam (Yusuf Efe Saydam dk. 70), Eren Emre Aydın (Halil İbrahim Sevinç dk. 77), Osman Şahin (Muhammed Altunbay dk. 84)

Mardin 1969 Spor: Emir Kireççi, Şener Kaya, Ahmet Can Özdemir, İslam Çerioğlu, Vural Altan (Nafican Yardımcı dk. 46), Erol Akdağ, Serdar Yiğit (Mert Altıntaş dk. 62), Rojhat Sağlam (Özgür Sert dk. 46), Abdullah Aydın, Ahmet Ülük (Melih İnan dk. 62), Osman Yıldırım

Goller: Umut Dilek (dk. 30, 41 ve 59) (12 Bingölspor)

Sarı kartlar: Vural Altan, Nafican Yardımcı, Şener Kaya (Mardin 1969 Spor), Muhammed Burak Çelik, Berk Ali Nizam (12 Bingölspor) - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder

Bu sözler Netanyahu'ya: Bunu yaparsan faturasını ağır ödersin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali borsayı fena vurdu! Kayıp yüzde 5'i aştı

Mahkemenin CHP kararı borsayı fena vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.