12 Bingölspor, Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda 12 Bingölspor, evinde Mardin 1969 Spor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Golper Umut Dilek, maçta üç kez fileleri havalandırdı.
Hakemler: Seyfettin Yılmaz, İsmail Semih İleri, İlyas Samet Yelen
12 Bingölspor: Muhammet Tuncer, Yiğit Köse, Hüseyincan Kırıkcı, Faruk Öcal, Mustafa Eren Damar, Muhammed Burak Çelik (Emirhan Zaman dk. 84), Muhammed Raşit Şahingöz (Mustafa Akyıldız dk. 84), Berk Ali Nizam (Yusuf Efe Saydam dk. 70), Eren Emre Aydın (Halil İbrahim Sevinç dk. 77), Osman Şahin (Muhammed Altunbay dk. 84)
Mardin 1969 Spor: Emir Kireççi, Şener Kaya, Ahmet Can Özdemir, İslam Çerioğlu, Vural Altan (Nafican Yardımcı dk. 46), Erol Akdağ, Serdar Yiğit (Mert Altıntaş dk. 62), Rojhat Sağlam (Özgür Sert dk. 46), Abdullah Aydın, Ahmet Ülük (Melih İnan dk. 62), Osman Yıldırım
Goller: Umut Dilek (dk. 30, 41 ve 59) (12 Bingölspor)
Sarı kartlar: Vural Altan, Nafican Yardımcı, Şener Kaya (Mardin 1969 Spor), Muhammed Burak Çelik, Berk Ali Nizam (12 Bingölspor) - BİNGÖL