- 116 bisikletçi 15 Temmuz şehitlerini anmak için pedal çevirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 116 bisikletçinin katılımıyla "15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisiklet Yarışması" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu katkısı ile merkez Sur ilçesi Kurşunlu Camisi önünde toplanan yarışmacılar, hazırlıklarını yaprak kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

"Sur'da Demir Atlılar" mottosuyla tarihi surlar çevresinde 5,11 kilometrelik parkurda U17 kızlar (16 yaş ve altı), genç kızlar (17-23 yaş arası), büyük kadınlar (24 yaş ve üzeri), U17 erkekler (16 yaş ve altı), genç erkekler (17-23 yaş arası), büyük erkekler (24 yaş ve üzeri) olmak üzere 6 kategoride düzenlenen yarışmaya 116 lisanslı sporcu katıldı.

Yarış öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgal etmek, demokrasiyi ortadan kaldırmak, birlik beraberliği bozmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü ve uzantılarının harekete geçtiklerini, millet; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sokaklara ve meydanlara inerek terör örgütünün eylemine dur dediğini belirten Vali Su, "Hep birlikte işgal hareketini bertaraf etmiştir. Bu anlamda 15 Temmuz gününü Demokrasi ve Birlik Günü ilan ettik" dedi.

Her yıl 15 Temmuz'da o gün, bu mücadelede şehit olan aziz şehitleri andıklarını hatırlatan Vali Su, "Bu mücadelede 251 şehit verdik. Bizde o şehitlerimizin anısına bir bisiklet turu gerçekleştiriyoruz. 6 kategoride uygulanacak olan bu yarışma ile inşallah hem şehitlerimizin aziz hatırasını yad ediyoruz. Onları hiç unutmayacağız. Bu vesile ile tarihten bugünümüze ve 15 Temmuz'da şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden yarışmacılardan Hüseyin Aba, "15 Temmuz şehitlerini bu bisiklet turunda da anmak istiyoruz. Onları anmak için böyle güzel bir etkinlikte buluştuk" şeklinde konuştu.

Amatör olarak bisiklet sürmeyi sevdiğini aktaran yarışmacı Gül Acar ise, yarış olduğunu gördüğü için bisikletçilere eşlik etmek istediğini dile getirdi.

Vali Su, konuşmanın ardından Küpeli Kapı'da kurulan başlangıç platformunda yarışmanın startını verdi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı Asım Solak, sporcular ve aileleri katıldı.

Yarışmada dereceye girenlere 15 Temmuz Cumartesi günü Kurşunlu Cami Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ödülleri takdim edilecek.