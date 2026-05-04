Bursa'da 18 yaşındaki genç boksör Türkiye şampiyonu oldu

BURSA'da yaşayan Selçuk Efe Şentürk (18), 7 yaşındayken televizyonda izlediği bir boks maçından etkilenerek başladığı bu spor dalında, 11 yıl sonra Türkiye şampiyonu oldu. Karadağ'da düzenlenecek Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Şentürk, "Dünya şampiyonu olmak için sıkı çalışıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Selçuk Efe Şentürk, 7 yaşındayken televizyonda izlediği boks maçından etkilenip, bu spora başladı. Küçük yaşta merak saldığı boks branşında basamakları hızla tırmandı. Milli Sporcu Bahram Muzaffer'in (40) antrenörlüğünde, Bursa'da düzenlenen ve 65 şehirden 644 sporcunun katıldığı Vahdettin İşsever Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda 85 kiloda ringe çıkan Şentürk, altın madalyanın sahibi olarak Türkiye Şampiyonu ünvanını kazandı. 14-28 Ekim 2026 tarihlerinde Karadağ'ın Budva şehrinde yapılacak olan Dünya Gençler Boks Şampiyonası için hazırlıklarına ara vermeden devam eden Şentürk'ün şimdiki hedefi ise Türk bayrağını şampiyonluk kürsüsünde dalgalandırmak.

'HEDEFLERİMİZ BÜYÜK'

Dünya şampiyonu olmak için haftanın 3 günü 2'şer saat antrenman yapan Selçuk Efe Şentürk, "Küçükken boks maçları izlerdim. Sonrasında evimize boks torbası aldık. Evimizin yakınında bu spor salonu açıldı. Buraya gelmeye başladım. Haftanın 3 günü antrenman yapıyorum. Bahram Hocamla birlikte çalışıyoruz. Hedeflerim büyük. Türkiye'yi Karadağ'da yapılacak olan uluslararası boks müsabakasında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim orada bayrağımızı dalgalandırıp, altın madalyayı ülkeme getirme" diye konuştu.

'ASIL HEDEFİMİZ 2028 OLİMPİYATLARINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMESİ'

7 yaşından bu yana Şentürk'ü çalıştıran eski Milli Sporcu ve Antrenör Bahram Muzaffer ise hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu belirterek, "Selçuk Efe 7 yaşındayken benle birlikte çalışmaya başladı. 10 yaşında yarışmalara başladı. Daha önceden de Türkiye 2'ncisi olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen yarışmada da Türkiye Şampiyonu olarak bizi gururlandırdı. Asıl hedefimiz 2028 Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmesidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı