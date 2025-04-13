Trump'tan geri adım! Cep telefonu ve bilgisayarlar vergiden muaf tutulacak

Trump'tan teknoloji ürünleri için yeni karar
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama

ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk yorum!
Esenler'de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi

Eşini katletti, tehditler savurup kendine zarar verdi

11 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

11 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği müsabakaları, genç sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne oldu. Manisa İl Gençlik Spor Kulübü, 5 farklı kategoride 17 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından organize edilen 11 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği müsabakaları, büyük bir heyecanla tamamlandı.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, birçok kulüp ve sporcu katılım sağladı. Geleceğin badminton yıldızlarının sahne aldığı müsabakalarda, sporcular hem bireysel performanslarını sergiledi hem de Türkiye Şampiyonası için kota mücadelesi verdi. 22-25 Nisan tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen turnuvada, genç yetenekler kıyasıya rekabet etti. Hem sporcular hem de antrenörler, bu önemli organizasyon öncesinde en iyi sonucu almak için büyük çaba gösterdi.

Müsabakaların en dikkat çeken takımlarından biri olan Manisa İl Gençlik Spor Kulübü, 5 farklı kategoride 11 sporcusuyla final oynayarak toplamda 17 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kulüp sporcuları, hem bireysel hem de çiftler kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Turnuvanın ardından dereceye giren sporculara madalya takdim edildi. - MANİSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.