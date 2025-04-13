11 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından organize edilen 11 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği müsabakaları, büyük bir heyecanla tamamlandı.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, birçok kulüp ve sporcu katılım sağladı. Geleceğin badminton yıldızlarının sahne aldığı müsabakalarda, sporcular hem bireysel performanslarını sergiledi hem de Türkiye Şampiyonası için kota mücadelesi verdi. 22-25 Nisan tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen turnuvada, genç yetenekler kıyasıya rekabet etti. Hem sporcular hem de antrenörler, bu önemli organizasyon öncesinde en iyi sonucu almak için büyük çaba gösterdi.

Müsabakaların en dikkat çeken takımlarından biri olan Manisa İl Gençlik Spor Kulübü, 5 farklı kategoride 11 sporcusuyla final oynayarak toplamda 17 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kulüp sporcuları, hem bireysel hem de çiftler kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Turnuvanın ardından dereceye giren sporculara madalya takdim edildi. - MANİSA