102. Karakucak Güreşleri Uzundere'de Başladı

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra o dönem köy statüsünde olan Uzundere'de başlatılan, 'Karakucak Güreşleri'nin 102'ncisi sabah erken saatlerde başladı. '102'nci Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'ne Türkiye, İran ve Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden 403 sporcu katıldı. İlçe merkezindeki güreş arenasında düzenlenen müsabakalar, minikler, yıldızlar ve büyüklerde 18 ayrı kategoride yapıldı. Güreşlerin cazgırlığını yapan Fuat Özbay, Cumhuriyet'in ilanından beri düzenlenen uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri'nin 102'ncisine 403 pehlivanın katıldığını söyledi. Uzundere güreş meydanından çok sayıda vatandaşın izlediği güreşler, bugün akşam saatlerine kadar devam edecek.