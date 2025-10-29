Haberler

102. Karakucak Güreşleri Uzundere'de Başladı

102. Karakucak Güreşleri Uzundere'de Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, 102 yıllık geleneğiyle 'Karakucak Güreşleri' başladı. Türkiye, İran, Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden 403 pehlivanın katıldığı etkinlik, çeşitli kategorilerde düzenleniyor.

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde Cumhuriyet ile yaşıt olan 102 yıllık 'Karakucak Güreşleri' başladı. Türkiye, İran ve Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden 403 pehlivan, güreş meydanında peşrev çekti.

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra o dönem köy statüsünde olan Uzundere'de başlatılan, 'Karakucak Güreşleri'nin 102'ncisi sabah erken saatlerde başladı. '102'nci Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'ne Türkiye, İran ve Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden 403 sporcu katıldı. İlçe merkezindeki güreş arenasında düzenlenen müsabakalar, minikler, yıldızlar ve büyüklerde 18 ayrı kategoride yapıldı. Güreşlerin cazgırlığını yapan Fuat Özbay, Cumhuriyet'in ilanından beri düzenlenen uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri'nin 102'ncisine 403 pehlivanın katıldığını söyledi. Uzundere güreş meydanından çok sayıda vatandaşın izlediği güreşler, bugün akşam saatlerine kadar devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.