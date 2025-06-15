''10 gol yediler, oyuncuları için üzüldünüz mü?'' sorusuna Olise'den olay cevap

''10 gol yediler, oyuncuları için üzüldünüz mü?'' sorusuna Olise'den olay cevap
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası C Grubu ilk maçında Auckland'ı 10-0 mağlup eden Bayern Münih'te Michael Olise, maç sonu açıklama yaptı. "Auckland City oyuncuları için üzüldünüz mü?" sorusuna cevap veren Olise, ''Hayır'' diyerek şaşkınlık yarattı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih ile Auckland karşı karşıya geldi. TQL Stadyumu'nda oynanan maçı Bayern Münih, 10-0'lık tarihi skorla kazanmayı başardı.

OLISE'DEN MAÇ SONU OLAY CEVAP

Karşılaşmada 2 gol ve 2 asistle yıldızlaşan Michael Olise, maç sonu röportajında verdiği cevapla gündem oldu. Bir gazetecinin "Auckland City oyuncuları için üzüldünüz mü?" sorusunu cevaplayan Olise, ''Hayır'' yanıtını verdi. Bu cevap başta soruyu soran gazeteci olmak üzere tüm spor dünyasında şaşkınlık yarattı.

BAYERN MÜNİH'İN SIRADAKİ RAKİBİ

İlk maçı 10 golle kazanarak turnuvaya sükseli bir başlangıç yapan Alman devi, grubun bir sonraki maçında Boca Juniors ile karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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