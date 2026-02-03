10 dakika yetti! Trabzonspor, Fethiyespor engelini ikinci yarıda aştı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor ile TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 3-0 kazandı.

TRABZONSPOR'DAN 10 DAKİKADA 3 GOL

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Ernest Muçi, 77. dakikada Paul Onuachu ve 79. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.

FETHİYESPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

63. dakikada Fethiyespor'un Trabzonspor'a Muhammed Raşit Yöndem ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 6'ya yükseltti. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı. Kupada bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Fethiyespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.