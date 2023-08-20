10. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Yarışması başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, "10. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı.

Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir İlçe Belediyesi, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve THK Akşehir Sportif Havacılık Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması, Akşehir Ekrem Çavdar Yamaç Paraşütü Pisti'nde başladı. Yarışmaya Almanya, İran, Çin, Bangladeş, Tacikistan gibi ülkelerden sporcuların yanı sıra Türkiye'nin birçok ilindeki havacılık kulüpleri, üniversitelerin havacılık toplulukları ve ferdi sporcular olmak üzere toplam 138 yarışmacı katıldı. 2013 yılından bu yana Akşehir'de geleneksel hale gelen organizasyon Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından kategori 2 (cat 2) onayı ile belgelendirildi ve yarışma uluslararası bir boyut kazandı. Belirli bir seviyeye gelmiş pilotlara hem yarışma ve eğitim ortamı hem de puanlama ve sertifika yükseltme olanağı sağlayan yarışma; Akşehir'deki konaklama, ulaşım ve sağlık imkanlarının iyi derecede olması, şehrin geniş bir ovaya sahip olması nedeniyle yamaç paraşütü sporu yapanlar için elverişli bir hal alıyor.

Resmi açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, "Bu olanakları bizlere sağladıkları için tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum. Ahmet Saim Yılmaz Başkanımızın da sizlere selamlarını getirdim ve hepinize uçuşlarınızda başarılar diliyor. Bu tür desteklerin sürdüğü sürece biz burada yarışmalarımızı geleneksel olarak devam ettireceğiz. Akşehir bizim için çok önemlidir. onuncusunu yapıyoruz yaklaşık onaylı 84 yarışmacımız var, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya "Öncelikle hepinize iyi uçuşlar diliyorum. Olumsuzluklar yaşanmadan başarılı bir şekilde uçuşunuzu gerçekleştirmenizi diliyorum. 10 yıldır XC Open Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nı yoğun katılımlarla düzenliyoruz. Her yıl da uluslararası mahiyette düzenlenen yarışmaya katılımlar sürekli artıyor. Almanya, İran, Çin, Bangladeş, Tacikistan gibi ülkelerden katılımcı olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. THK Akşehir Sportif Havacılık Kulübümüzle birlikte koordineli çalışarak ve paydaşlarımızı da yanımıza alarak bu yarışmamızı düzenlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel ise, "Spor önemli bir husus gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmeleri açısından sporla bir hayat sürmeleri önem arz ediyor. Sporun farklı dallarında Türkiye'mizi temsil eden bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz. İnşallah Akşehir'imiz sadece tarihi ve kültürüyle değil aynı zamanda sportif faaliyetler ve başarılarıyla öne çıkan bir şehrimiz olur daha doğrusu olmaya devam eder" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, "Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması'na spora düşkün pilotlarımız tarafından katılımlar sağlanıyor ve her yıl artarak çoğalıyor. Katılımlarınız için çok memnun olduk, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya uzman pilot eşliğinde yamaç paraşütü ile uçuşunu gerçekleştirdi. Akşehir semalarında yamaç paraşütü ile unutulmaz anlar yaşayan Başkan Akkaya, yarışma uçuşu için hazırlanan pilotları da el sallayarak selamladı. Akşehir Ekrem Çavdar Yamaç Paraşütü Kalkış Pisti'nde yapılan yarışmayı izlemeye; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri katıldı. - KONYA