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1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı

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A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yendi. Karşılaşmada 2021 yılında İngiltere'de bir çocuğa cinsel taciz suçundan bir yıldan fazla cezaevinde kalan Gylfi Sigurdsson'un ay-yıldızlılara karşı İzlanda formasıyla sahada yer alması dikkat çekti. Sigurdsson, yeterli delil bulunmadığı için serbest bırakılarak futbola geri dönmüştü.

İzlanda Milli Takımı'nın futbolcusu Gylfi Sigurdsson İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giydiği 2021 yılında, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanmış ve 1 yıldan fazla süre cezaevinde kalmıştı.

MİLLİLERE KARŞI SAHADA

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında konuk etti ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. İzlandalı Gylfi Sigurdsson da İzmir Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada İzlanda formasıyla Türkiye'ye karşı sahada yerini aldı.

1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Cinsel taciz suçundan dolayı bir yıldan fazla cezaevinde kalan Sigurdsson'un kulübü Everton, o dönem İzlandalı futbolcunun sözleşmesini feshetmişti. 35 yaşındaki futbolcu, mahkemeye çıkmış ve yeterli delil bulunmadığı iddiasıyla serbest bırakılarak futbola geri dönmüştü.

1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı

TEKRAR MİLLİ TAKIMA ALINDI

Gylfi Sigurdsson, Tüm bu yaşananların ardından mevcut İzlanda Milli Takım Teknik Direktörü Age Hareide tarafından tekrardan milli takım kadrosuna alındı. Tecrübeli oyuncu şu anda ülkesinin takımlarından Valur Reykjavik takımında forma giyiyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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