4 ülkeden gelen 180 sporcu, Bursa'daki Kyokushin Kupası'nda buluştu

Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Kyokushin branşının uluslararası alandaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 1. Türkiye Açık Kyokushin Karate Kupası, Bursa'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

20 Haziran 2026 tarihinde ilk kez düzenlenen organizasyona Türkiye, Bulgaristan, Suudi Arabistan ve İran'dan toplam 180 sporcu katıldı. Sporcular, kata ve kumite kategorilerinde mücadele ederek izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. IKO Kyokushinkaikan Türkiye Branş Şefi Ömer Salih Cengiz tarafından organize edilen şampiyonanın sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.

Şampiyona sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Salih Cengiz, organizasyonun temel amacının Türk sporcuların uluslararası düzeyde tecrübe kazanmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, "IKO Kyokushinkaikan Türkiye ekibi olarak, ülkemizde Kyokushin Karate ile ilgilenen sporcularımızın uluslararası düzeyde tecrübe kazanması ve ülkemizi dünya arenasında en iyi şekilde temsil etmesi amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Başta Türkiye Karate Federasyonu yönetimine, yarışmaya katılan ülkelerin temsilcilerine, sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen tüm Kyokushin camiamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Cengiz, gelecek yıl organizasyonu daha kapsamlı şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Gelecek yıl çok daha kapsamlı ve güçlü bir organizasyonda yeniden bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı