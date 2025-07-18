1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe'nin Fayed'den istediği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'de şu ana kadar hiçbir maçta forma giyemeyen ve gelecek sezonda da kadroda düşünülmeyen Mısırlı stoper Omar Fayed'e sürpriz bir talip çıktı.

AL-AHLI TALİP OLDU

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, 22 yaşındaki Omar Fayed'i kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisinin, takımdan ayrılacak olan Abu Ali'nin yerini Fayed ile dolduracağı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'nin Fayed'den beklediği bonservis geliri de belli oldu. Sarı-lacivertliler, genç stoper için 6 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Suudi ekibinin de bu rakamı ödemeye sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'den kiralandıktan sonra iki sezonda 36 maçta forma giyen Omar Fayed, Mısır Milli Takımı'nda da 5 kez sahne aldı.