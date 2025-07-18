1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe'nin Fayed'den istediği bonservis belli oldu
Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana kiralık olarak takımdan ayrılan Mısırlı stoper Omar Fayed'e Al-Ahli talip oldu. Fenerbahçe, genç oyuncudan 6 milyon euro bonservis beklerken, Suudi ekibinin bu rakamı ödemeye sıcak baktığı vurgulandı.
Fenerbahçe'de şu ana kadar hiçbir maçta forma giyemeyen ve gelecek sezonda da kadroda düşünülmeyen Mısırlı stoper Omar Fayed'e sürpriz bir talip çıktı.
AL-AHLI TALİP OLDU
Suudi basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, 22 yaşındaki Omar Fayed'i kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisinin, takımdan ayrılacak olan Abu Ali'nin yerini Fayed ile dolduracağı belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ
Fenerbahçe'nin Fayed'den beklediği bonservis geliri de belli oldu. Sarı-lacivertliler, genç stoper için 6 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Suudi ekibinin de bu rakamı ödemeye sıcak baktığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'den kiralandıktan sonra iki sezonda 36 maçta forma giyen Omar Fayed, Mısır Milli Takımı'nda da 5 kez sahne aldı.