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1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Riva'da Gerçekleşti

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu ve hediyeler takdim edildi.

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla Riva'da düzenlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal'ın da yer aldığı görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya'ya A Milli Takım forması takdim ederken; Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı da Başkan Büyükekşi'ye Şanlıurfaspor forması ve Göbeklitepe tablosu hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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