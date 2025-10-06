Haberler

1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor forması giyen Kosovalı oyuncu Florent Hasani, ligin ilk 9 haftasında 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 2023 yılında Tirana formasıyla gösterdiği performansla adını duyuran Hasani, Beşiktaş'a karşı forma giydiği karşılaşmada dönemin teknik direktörü Şenol Güneş'in dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Trendyol 1. Lig'de ilk 9 haftada; 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Boluspor'da Florent Hasani, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon forma giydiği 8 maçta; 8 gol, 2 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki golcü, aynı zamanda takım kaptanlığını da üstleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

2023 yılında Arnavutluk Süper Lig'i ekiplerinden Tirana formasıyla gösterdiği performansla adını duyuran Hasani, o dönem UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'a karşı forma giydiği karşılaşmada dönemin teknik direktörü Şenol Güneş'in dikkatini çekmişti. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hasani'nin hızı, oyun görüşü ve sol ayağının kalitesine özellikle vurgu yapmıştı.

1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı

ROMANYA'DA TUTUNAMADI, TÜRKİYE'DE PARLADI

Tirana formasıyla çıktığı 50 maçta 29 gol ve 11 asist üreten Hasani, bu performansının ardından Romanya'nın Rapid Bükreş 1923 ekibine transfer oldu. Ancak teknik direktör Marius ?umudica'nın sistemine uyum sağlayamayınca kısa sürede takımdan ayrıldı. Adı bir dönem Süper Lig ekibi Alanyaspor ile de anılan Hasani, sonrasında Boluspor'a bedelsiz transfer oldu.

LİGİN EN FORMDA İSMİ

Özellikle geçtiğimiz sezon play-off mücadelesinde attığı kritik gollerle takımına önemli katkı veren Kosovalı futbolcu, bu sezon performansının zirvesine ulaşarak 1'inci Lig'in en formda isimlerinden biri haline geldi. Florent Hasani'nin Boluspor ile sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Serdar Öktem suikastında 6 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması: Suç örgütü husumet nedeniyle işledi

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastte bir ihtimal artıyor
İran'da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi

Komşuda Rusya'nın uykularını kaçıracak keşif
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu

Üniversiteli Teslime öldürülmeden önce her şeyi anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.