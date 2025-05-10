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1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü

1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü
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Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Manisa FK, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek ligde kaldı. Ankaragücü, Amedspor'u 1-0'lık sonuçla yenmesine rağmen Manisa FK'nın ve Pendikspor'un üçlü averajda gerisinde kalarak 2. Lig'e düştü.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında küme düşme hattında büyük heyecan yaşandı. Küme düşme hattında bulunan Manisa FK, Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK, 1-0 kazandı.

MANİSA FK LİGDE KALDI

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 74. dakikada Daniel Ramiraz kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 48'e çıkaran Manisa FK, 48 puanlı diğer takımlar Ankaragücü ve Pendikspor'un ikili averajla önünde yer aldı ve ligde kalmayı başardı. Ümraniyespor ise ligi 53 puanla tamamladı.

ANKARAGÜCÜ 2. LİG'E DÜŞTÜ

Küme düşme hattını ilgilendiren bir diğer maçta ise Ankaragücü, sahasında Amedspor'u ağırladı. Başkent ekibi karşılaşmayı 2 -0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren gollerini 45+7'de Dalcio ve 78. dakikada Miraç Şimşek kaydetti. Ev sahibinde Görkem Cihan, 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, puanını 48'e çıkarmasına rağmen rakipleri Manisa FK ve Pendikspor'un üçlü averajla gerisinde kaldı ve 2. Lig'e düştü. Amedspor ise ligi 57 puanla tamamladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Bir Ankaralı olarak söylüyorum hak ettiğiniz yerdesiniz. Taraftarından yöneticisine Antipatik Başkente yakışmayan haydutluğu taraftarlık zanneden camia

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Haber Yorumlarıvolkan kılınc:

Gecekondu gurubu ve bekarevi gurubuna çok geçmiş olsun.. başarılarınızın devamını dilerim Pendik ve Manisa.. 8 gol yediğiniz abilerinizdemi kurtaramadı sizi

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