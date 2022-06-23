1 günde takım değiştirdi! Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu

Eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da yürüttüğü teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Tecrübeli hoca, 1 gün sonra aynı ligde mücadele eden Anagold 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

"BU YOLU BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Açıklamalarda bulunan Ümit Karan, önünde önemli bir hedef olduğunu belirterek: "Ben hayatım boyunca futbol kariyerimde de yaptığım hocalık dönemlerinde de hep hedefe odaklı yaşamışımdır. Başkanın hedefi takımı üst lige çıkartmak. Biz de elimizden gelen en iyisini yapmaya, en iyi kadroyu kurmaya, en iyi takımı yapmaya gayret göstereceğiz. İyi çalışmamız lazım, tüm Erzincan'a taraftara hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Ama bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Tüm desteğe ihtiyacımız var, seyircimiz arkamızda duracak. Bu yolu mutlaka beraber yürüyeceğiz, Erzincanspor için hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.