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1-1'lik maç sonrası Fethiyespor, 12 Bingölspor'un iddialarını gülünç buldu

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Fethiyespor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 1-1 sona eren 12 Bingölspor maçı sonrası konuk takımın açıklamalarına yanıt verdi. Kulüp, Bingölspor'un protokol limitini aştığını ve taraftarları tahrik ettiğini öne sürerek iddiaları gülünç bulduğunu açıkladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiye İlçe Stadı'nda oynanıp 1-1 sona eren Fethiyespor- 12 Bingölspor maçının yankıları sürüyor. Sahada iki takım oyuncuları arasında gerginlik ve protokolde tartışmalar yaşanırken, Bingölspor cephesinin deplasman dönüşü yaptığı açıklamalara Fethiyespor cevap verdi. Fethiyespor maçın ardından, "Evimizde oynadığımız 12 Bingölspor maçı sırasında yaşananlara dair konuk takımın yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla takip ettik. Maç günü kendilerine federasyon tarafından ayrılan protokol limitini aşarak yerlerini alan ve maç boyunca taraftarları tahrik etmek için her yolu deneyen bir zihniyetin, Fethiyelilere ve Fethiyesporlulara misafirperverlik ile ilgili ders vermesi mümkün değildir. Sahada bir çok Bingölspor futbolcusunun maçı oynanmayacak bir gerilim noktasına taşıması ise stadyumda bulunan ve görüntüleri izleyen herkesin malumudur. Bu tür gerçekliğe dayanmayan ve gülünç iddialara Fethiyespor'un taviz vermesi mümkün değildir. Gittiğimiz bir çok deplasmanda protokol tribününde kimseyi tahrik etmemek adına bir çok gol ve pozisyona tepkisiz kalırken bu tarz olayların kendi stadımızda da yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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