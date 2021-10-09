Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi - Haberler Spor
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Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi

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Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi

A Milli Takımımız, dün Kadıköy'de Norveç'le 1-1 berabere kaldı, Dünya Kupası'na katılma yolunda umutlar bir hayli azaldı. Bireysel anlamda Cengiz ve Kerem dışında öne çıkan oyuncumuz yoktu. Yüksek katkı beklediğimiz isimler de sınıfta kaldı. Yusuf Yazıcı, oyuna girdikten sonra çektiği şutlarla taraftara adeta saç baş yoldurttu. Sosyal medyada çok sert eleştiriler yapıldı.

Norveç'i deviremeyen Ay-Yıldızlı Takımımız'ın ortaya koyduğu futbol hayal kırıklığı yarattı. Hakan, Burak, Yusuf, Ozan, Zeki gibi yüksek beklentilerimizin olduğu futbolcular, adeta sınıfta kaldı. Yusuf Yazıcı, ikinci yarına oyuna girdikten sonra ortaya koyduğu futboldan çok attığı şutlarla taraftarların öfkesini taşırdı.

İşte Yusuf hakkında sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi

Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi

Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi

Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi

Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi

Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi

Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi

Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi

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Haber: Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi - Haberler Spor
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