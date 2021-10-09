Yusuf Yazıcı, Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu! Şutları 'Sabri Sarıoğlu'na benzetildi

Norveç'i deviremeyen Ay-Yıldızlı Takımımız'ın ortaya koyduğu futbol hayal kırıklığı yarattı. Hakan, Burak, Yusuf, Ozan, Zeki gibi yüksek beklentilerimizin olduğu futbolcular, adeta sınıfta kaldı. Yusuf Yazıcı, ikinci yarına oyuna girdikten sonra ortaya koyduğu futboldan çok attığı şutlarla taraftarların öfkesini taşırdı.

İşte Yusuf hakkında sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

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