Yeşilyurt'ta halı saha futbol turnuvası düzenlendi

Yeşilyurt Kaymakamlığı halı saha futbol turnuvası düzenledi.

Belediye halı sahada düzenlenen turnuvaya hükümet, müftülük, belediye, jandarma, emniyet ve milli eğitim adı altında altı takım katıldı.

Turnuvanın final maçında Emniyet Spor, Milli Eğitim Sporu 8-4 yendi.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, yaptığı konuşmada, "Ne kadar kurumlarımız farklı olsa da hepimizin ortak bir alanı var, o da Yeşilyurtlular ve Yeşilyurt'un gençleri." dedi.

Final maçını Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve protokol üyeleri de izledi.