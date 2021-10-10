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Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Gaziantep'e 0-1 mağlup oldu

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Gaziantep'e 0-1 mağlup oldu

Hazırlık maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübüne 0-1 mağlup oldu.

GAZİANTEP (AA) - Hazırlık maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübüne 0-1 mağlup oldu.

Yeni Malatya Stadında oynanan maçta Gaziantep'in golünü, 80. dakikada Muhammet Demir attı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, Gaziantep karşısında sahadan 0-1 mağlup ayrıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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Haber: Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Gaziantep'e 0-1 mağlup oldu - Haberler Spor
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