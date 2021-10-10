Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Gaziantep'e 0-1 mağlup oldu
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Hazırlık maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübüne 0-1 mağlup oldu.
GAZİANTEP (AA) - Hazırlık maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübüne 0-1 mağlup oldu.
Yeni Malatya Stadında oynanan maçta Gaziantep'in golünü, 80. dakikada Muhammet Demir attı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, Gaziantep karşısında sahadan 0-1 mağlup ayrıldı.
AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri