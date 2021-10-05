'Yaylanın Sultanları' voleybol sahasına kavuştu

GÜMÜŞHANE (DHA) - Gümüşhane'deki Kirazlık Yaylası'nda kendi imkanlarıyla oluşturdukları sahada Voleybol oynayan ve kendilerine 'Yaylanın Sultanları' adını veren genç kız grubunun, voleybol sahası talebi gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla yaylaya, yeni direk ve filenin takıldığı, çizgilerin çizildiği ve zeminin iyileştirildiği voleybol sahası yapıldı. Sahaya kavuşmanın heyecanını yaşayan 'Yaylanın Sultanları'na, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ait spor malzemeleri de hediye edildi.

Torul ilçesine bağlı, denizden 2 bin 229 metre yükseklikteki Kirazlık Yaylası, Başaklı Obası'nda, aralarında üniversite mezunlarının da yer aldığı genç kız grubu, kendi imkanlarıyla direk ve file ayarlayarak hava koşullarının elverdiği günlerde düzenli olarak voleybol oynuyor. Yayladakilerin seyirciliğini yaptığı müsabakalar kıran kırana geçerken, genç kızların performansları izleyenlerden de tam not alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'na verilen 'Filenin Sultanları' isminden esinlenerek kendilerine 'Yaylanın Sultanları' adını veren gruba, İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nce hazırlanan video da paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izleniyor, takipçiler, övgü dolu yorumlarda bulunuyor.

Grupta yer alan yayladaki sporculardan Sevim Turan da "Yaylamıza voleybol sahası yapılması için talebimiz olmuştu. Bu talebimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından karşılandı. Açıkçası saha yapılacağını hiç beklemiyorduk. Gerçekten çok mutlu olduk. Sahamız kuruldu. Yapım çalışmalarında da doğal güzelliğimiz korunduğu için ayrıca daha mutlu olduk" diye konuştu.