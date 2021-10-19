Yannick Bolasie: Kasımpaşa maçını kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor

Çaykur Rizespor'un Kongolu futbolcusu Yannick Bolasie, "Artık Kasımpaşa maçını kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'deki hakemleri de değerlendiren Bolasie, "Kişisel olarak hakemlerle alakalı çok fazla şey söylemek istemiyorum. Kendi açımdan ben elimden geleni yapıp neyi daha iyi neyi daha doğru yapabilirim onun peşindeyim. Hakemler konusunda İngiltere'de de, burada da çok bir farklı durum yok. Çünkü kişisel olarak bir fark göremiyorum o konuyla ilgili. Biraz daha şansın yanımızda olmasını bekliyorum" dedi.