"Yabancı sayısını düşüreceğiz" diyen Nihat Özdemir'e tepki yağıyor! Futbolseverlerin sabrı taştı - Haberler Spor
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"Yabancı sayısını düşüreceğiz" diyen Nihat Özdemir'e tepki yağıyor! Futbolseverlerin sabrı taştı

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sayısının kademeli olarak düşeceğini ifade etti. Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi oyuncuların bu kural sayesinde yetiştiğini belirtti. Futbolseverler Nihat Özdemir'in demeçlerine tepki yağdırdı.

Önümüzdeki sene yabancı kuralı 7+4, ondan sonra 6+5 uygulanacak. Tff Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralının Türk futbolcunun yetişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Özdemir, "Bakın şimdi kulüpler altyapıdan oyuncu oynatıyor. Fenerbahçe'de bunu gördük. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz yetişti. Trabzonspor da aynı şekil. Biz bu kuralı getirmeseydik, eskisi gibi devam ederdi. 6+5'e kadar düşürmede kararlıyız. Galatasaray'da Kerem, Beşiktaş'ta Rıdvan Milli Takım'ın önemli oyuncularından oldu. bu sayı daha da artacak" dedi.

"KARARLIYIZ"

Özdemir, yabancı sayısını düşürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Gelecek sene yabancı kuralını 7+4, ondan sonraki sene de 6+5 yapmakta kararlıyız. Bunun faydalarını görüyoruz. Şenol Güneş döneminde Milli Takım'da Süper Lig'den 2 oyuncu varken Stefan Kuntz, son maçlardan birinde 4, birinde de 6 Süper Lig oyuncusu kullandı. Bu sayı daha da artacak. Yabancı sayısını 7+4'e, sonra da 6+5'e düşürmede kesin kararımız var" diye konuştu.

Yabancı sayısının sürekli değişmesinden yakınan futbolseverler, Nihat Özdemir'in ifadelerine tepki yağdırdı. Kerem ve Rıdvan gibi oyuncuların yabancı kuralından önce yetiştiği yorumlarda vurgulandı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

'Yabancı sayısını düşüreceğiz' diyen Nihat Özdemir'e tepki yağıyor! Futbolseverlerin sabrı taştı

'Yabancı sayısını düşüreceğiz' diyen Nihat Özdemir'e tepki yağıyor! Futbolseverlerin sabrı taştı

'Yabancı sayısını düşüreceğiz' diyen Nihat Özdemir'e tepki yağıyor! Futbolseverlerin sabrı taştı

'Yabancı sayısını düşüreceğiz' diyen Nihat Özdemir'e tepki yağıyor! Futbolseverlerin sabrı taştı

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Yorumlar (3)
öncevatan :YERİNDE BİR KARAR TAKIMLARIMIZDA TÜRK FUTBOLCU İSMİ DUYAMIYORUZ, ONDAN SONRA MİLLİ TAKIMDAN BAŞARI BEKLE....
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Burak Ergül:11 Yabancı olsun serbest olsun dileyen 11ide sahaya sürer dileyen 5ini,6sını,7sini yada 8ini sürer , zorla güzellik olmaz . Zorunlu olması gereken herkesin altyapıdan kadrosunda daha fazla oyuncu bulundurması olmalı .
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Qwe Qwe:Bunun yerine tüm takımlarda 20 yaş altı en az 2 Türk oyuncu oyunda tutmalı kuralı gelsin. 2 de yedekte olmalı. Bakın ne topçular çıkarıyoruz o zaman.
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