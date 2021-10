Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Jeruselam maçı sonrası taraftarların beklentisinin arttığını ancak şampiyonluk konuşmak için henüz erken olduğunu basamakları birer birer çıkmaları gerektiğini söyledi.

ING Basketbol Süper Ligine 2'de 2 yaparak başlayan, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasına Hapoel Jerusalem galibiyetiyle giren Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, yükselen beklentiler için "Şampiyonluk konuşmak için henüz erken" açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligine çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, grupta çok önemli transferler yapan ciddi bir rakip Hapoel Jerusalem'i yenmenin önemli bir iş olduğunun altını çizen Sarıca, "Seyir zevki yüksek, iniş ve çıkışların yaşandığı bir karşılaşma oldu ve sonunda vazgeçmeden kazanmasını bildik. Tabii ki son saniyede Bonzie Colson'un atışı çok önemliydi. Bonzie'nin buradaki becerisi müthişti ama oraya kadar da bütün takım olarak maçı bırakmadan galibiyete olan inancımız müthişti. Belki ekran başında maçı izleyen basketbol severlerimiz son 30 saniyede televizyonu kapamıştı. Basketbolun içinde bunlar var, biz sezon başında pes etmeyen bir takım olacağımızı söylemiştik ve bu da onu belgeler bir galibiyet oldu. Zaten son 2 yıldır hep böyleydik. Bu karakterimizi takım olarak devam ettirmemiz çok önemliydi. Zor bir gruptayız ve bu yüzden bu galibiyetin değeri bir hayli fazla. Bu galibiyetler taraftarlarımızın beklentisini arttırıyor bu gayet doğal ancak şampiyonluk konuşmak için henüz çok erken, önce bu grup aşamalarını geçmek gerek. Sezon başında koyduğumuz Final 8 ve ardından Final 4'e kalalım ondan sonra şampiyonlukları konuşalım. Biz bu hedefleri zorlayan bir takım olacağız ancak ayaklarımız da yere basmalı" dedi.

"Son 2 yıldaki ivme tercih sebebimiz oldu"

Son 2 sezonda Tony Taylor ve Amath M'Baye'nin ekibinin bir parçası kalarak başka bir takımın rol oyuncusu olmak istemediklerini belirten Sarıca, "Bonzie aynı şekilde bizimle ilişkisi ve ekibinin planlamasıyla başka takımda rol oyuncu olmak yerine daha kuvvetli daha sağlam şekilde, ileri ki zamanlarda belki ana oyuncu olarak Euroleague'de yer almayı tercih etti. Kulübümüzün son 2 yılda gösterdiği ivme ve hedef takım olmamızla birlikte tercih edilen bir kulüp olduk. Aynı şekilde Michael Roll da aynı sebeplerle bizi tercih etti. Bu sene Türk oyuncu kadromuzda da önemli değişimler oldu. Bu transferleri yapabilmemizin ana sebebi hedef takım olmak ve Pınar Karşıyaka'da oluşturduğumuz vitrin oldu. Bizim kendi içimizde oyuncularla olan özel ilişkilerimiz de çok önemli yer kaplıyor. Hep beraber takım halinde işin ucundan tutup hem oyuncu performansını yükseltmek dolayısıyla da takımın başarısını yükseltmek gerek" diye konuştu.

"Zor bir maç daha bizi bekliyor"

Pazar günü deplasmanda Anadolu Efes'in rakibi olacaklarını belirten Sarıca, "Baktığımız zaman Türkiye Ligi'nin tartışmasız en geniş ve en iyi kadrosuna karşı mücadele edeceğiz. Anadolu Efes yine Euroleague'de şampiyonluğun en büyük adayı. Zor bir maç olacak. Her zaman söylüyoruz, biz kimseden çekinmiyoruz. Ama kazanmak için bütün maçı akıllı ve iyi oynamak gerekli. Anadolu Efes gibi bir takımı yenmek için herkesin en üstün performansını sahaya yansıtması gerekiyor. Takımca iyi durumdayız, moralliyiz sonuçta çok çetin ve sert bir maç oynayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu. - İZMİR

