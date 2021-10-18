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Turgutlu'da doğa ve spor tarihle buluştu

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Turgutlu'da doğa ve spor tarihle buluştu

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademi (TURBELDAK), sezon açılışı parkurunda doğa ve sporu tarihle buluşturdu.

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademi (TURBELDAK), sezon açılışı parkurunda doğa ve sporu tarihle buluşturdu. Turgutlu Kent Müzesi uzmanlarının eşlik ettiği yürüyüşte katılımcılara parkur üzerindeki tarihi alanlar hakkında bilgiler aktarıldı.

TURBELDAK, pandemi sürecinin başlangıcından bu yana ara verdiği haftalık yürüyüşlerine geçtiğimiz gün yeniden başladı. Uzun süre sonra yeniden başlanan çalışmalarda belirlenen ilk parkur, Kayrak ile Gökgedik arasındaki 13 kilometrelik güzergah oldu. Çakıcı Köprüsü'nden başlayan yürüyüş, Kesikköy Mezarlığı'na uğranarak Gökgedik Köyüne kadar devam etti. Yağışa rağmen keyifli bir ortamda devam eden etkinliğe katılan Turgutlu Kent Müzesi uzmanları tarafından katılımcılara Çakıcı Köprüsü, Kesikköy Mezarlığı ve çevresinde mazide yer alan yerleşim yerleri hakkında bilgi verildi. TURBELDAK'ın bundan sonraki bazı etkinliklerinde yine müze uzmanları ile birlikte hareket edileceği belirtildi.

Kayrak ve Gökgedik arasında yapılan yürüyüş etkinliği ile doğa ve sporun tarihle buluştuğunu belirten Yaz - Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Pandemi süreci nedeniyle ara vermek durumunda kaldığımız haftalık yürüyüşlerimize yeniden başladık. İlk parkur olarak belirlediğimiz Kayrak ve Gökgedik güzergahı için Turgutlu Kent Müzesi işbirliğiyle farklı bir çalışma ortaya koyduk. Kent Müzesi Sorumlumuz Mehmet Gökyayla ve Kent Müzesi uzmanlarımız, Kayrak ve Gökgedik arasındaki 13 kilometrelik yürüyüş boyunca tarihi alanlar ve eski yerleşim yerleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Doğa ve sporu tarihle buluşturduğumuz bu değerli etkinliğe katılan katılımcılarımıza, Kent Müzesi Sorumlumuz Mehmet Gökyayla ve uzmanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Turgutlu'da doğa ve spor tarihle buluştu

Turgutlu'da doğa ve spor tarihle buluştu

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