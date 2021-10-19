Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas'a reddedilemeyecek teklif geldi

Geçen sezon Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i altüst etti. Yunan yıldız, adeta golün her türlüsünü attı. Son olarak Fenerbahçe maçında iki gol atan başarılı futbolcuya Sporting Lizbon talip oldu.

REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF

Bu sezon 13 maçta 7 gol atıp 3 asist yapan Bakasetas için Protothema'da "Sporting Lizbon, reddedilemeyecek bir teklifle oyuncuyu almak istiyor" başlığı atıldı.

İDOLÜ JAMES RODRİGUEZ

Bakasetas geçtiğimiz günlerde, "Kendimi tarz olarak James Rodriguez'e benzetiyorum. Oyun tarzlarımız birbirini andırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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