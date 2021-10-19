Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas'a reddedilemeyecek teklif geldi
Bu sezon fırtına gibi esen Yunan yıldız Anastasios Bakasetas için bomba iddia ortaya atıldı. Yunan basınından Protothema'nın aktardığı habere göre; Sporting Lizbon, reddedilmesi zor bonservis bedeliyle Trabzonspor'dan oyuncuyu koparmak istiyor. Piyasa değeri 10 milyon euro olan Yunan futbolcu için, 15 milyon euronun üzerinde bedel konuşuluyor.
Geçen sezon Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i altüst etti. Yunan yıldız, adeta golün her türlüsünü attı. Son olarak Fenerbahçe maçında iki gol atan başarılı futbolcuya Sporting Lizbon talip oldu.
REDDEDİLEMEYECEK TEKLİF
Bu sezon 13 maçta 7 gol atıp 3 asist yapan Bakasetas için Protothema'da "Sporting Lizbon, reddedilemeyecek bir teklifle oyuncuyu almak istiyor" başlığı atıldı.
İDOLÜ JAMES RODRİGUEZ
Bakasetas geçtiğimiz günlerde, "Kendimi tarz olarak James Rodriguez'e benzetiyorum. Oyun tarzlarımız birbirini andırıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Haberler.com - Spor Haberleri