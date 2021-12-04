Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi bordo-mavili takım 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru yönelen Hamsik'e güzel pas gönderdi. Meşin yuvarlağı iyi kontrol eden Hamsik, kaleci Muric'in sağından ağları sarstı. 2-0

67. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla çektiği sert şutu kaleci Uğurcan kurtardı. Kaleciden dönen topa vurmak isteyen Balotelli'den önce davranan Uğurcan topu kornere gönderdi.

82. dakikada Vargas'ın sağ kanattan yaptığı ortada Balotelli'nin kafa vuruşunda Dorukhan'a çarpan topu kaleci Uğurcan tokatladı, ardından üst direkten seken topu Hugo kafayla yükseltti ve Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Alex Taşcıoğlu xxx, Erdem Bayık xxx

Trabzonspor: Uğurcan çakır xx, Dorukhan Toköz xxx, Edgar le xxx, Vıtor Hugo xxx, Denswill xx, Berat Özdemir xxx, Hamsik xx, Siopis xxx (Peres dk. 85 ?), Abdulkadir Ömür xx (Yusuf Sarı dk. 85 ?), Nwakaeme xxx, Cornelius x (Koita dk. 13 x) (Bakasetas dk. 72 x)

Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Adana Demirspor: Muric x, Svensson x (Tarık Çamdal dk. 80 ?), Samet x, Simon Deli x, Joher Rassoul x, Sinan Kurt x, Benjamin Stambouli x, Yunus Akgün x (Metahan Mimaroğlu dk. 80 ?), Birkir Bjarnason x (Vargas Martin dk. 61 x), Akintola x (Assombalonga dk. 72 x), Balotelli x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Tayyip Talha, Semih Güler, Kaan Kanak, Castro, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Nwakaeme (dk. 26), Hamsik (dk. 54) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Balotelli (Adana Demirspor) - TRABZON

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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