Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı) - Haberler
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başkaşehir, GZT Giresunspor'u ağırlıyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başkaşehir, GZT Giresunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ı da yanıltıp ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada sağ taraftan Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortaya altıpas önünde iyi yükselen Diarra'nın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1

38. dakikada savunmanın arkasına sarkan Sergio'nun ceza alanı içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Muhammed ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İlker Tokpak xx, Murat Ergin Gözütok xx

Medipol Başakşehir: Muhammed xx, Ömer xx, Epureanu xx, Ndayishimiye xx, Lima xx, Mahmut xx, Visca xx, Deniz xx, Berkay xx, Caiçara xx, Okaka xx

Yedekler: Volkan, Hasan Ali, Ravil, Şener, Ponck, Aleksic, Chadli, Metin Emre, Gulbrandsen, Atabey

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

GZT Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Perez xx, Behich xx, Traore xx, Flavio xx, Suleymanov xx, Diabate xx, Serginho xx, Balde xx

Yedekler: Onurcan, Emre, Hayrullah, Fatih, Pelupessy, Sergen, Doukara, Umut, Champness, Çekdar

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Deniz Türüç (dk. 17) (Medipol Başakşehir), Diarra (dk. 28) (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Traore (GZT Giresunspor)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

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