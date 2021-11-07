Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkarken İrfan'ı, Thiam'a kaptırdığı top sonrası Kim ile kaleci Berke arasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanarak meşin yuvarlağın sahibi olan Gavranovic'in ceza sahası içi sol çaprazından boş kaleye vuruşu yan ağlarda kaldı.

31. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza alanına gelen ortada Campanharo'nun eline çarpan top sonrası hakem Cüneyt Çakır, VAR'dan pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanmak için meşin yuvarlağın başına gelen İrfan Can'ın vuruşu, sağ kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Ferdi'nin sert şutu da yandan auta gitti.

39. dakikada sağ taraftan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda Thiam'ın altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu sol kale direğinden döndü. Meşin yuvarlağı sağ direk kale ağzında önünde bulan Kolovetsios'un müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alpaslan Dedeş xx

Fenerbahçe: Berke xx, Szalai xx, Min Jae xx, Tisserand xx, Mert Hakan xx, Meyer xx, Nazım xx, Zajc xx, Ferdi xx, İrfan Can xx, Berisha xx

Yedekler: Osman Ertuğrul, Serdar Aziz, Novak, Sosa, Mesut, Pelkas, Muhammed, Crespo, Rossi, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Kayserispor: Lung xx, Ramazan xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, İbrahim xx, Campanharo xx, Emrah xx, Kemen xx, Thiam xx, Gavranovic xx

Yedekler: Cenk, Yasir, Attamah, Gökhan, Eray, Talha, Cardoso, Mustafa, Mane, İlhan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Kolovetsios (dk. 39) (Kayserispor) - İSTANBUL