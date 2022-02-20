Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top kaleci Munir'de kaldı.
22. dakikada Çağtay'ın geri pasında araya giren El Kaabi'nin ceza sahası içine soldan girdikten sonra çaprazdan kaleci Altay Bayındır'ın üzerinden topu aşırtmak isterken Altay meşin yuvarlağı çeldi. Altay pozisyonun devamında topu taca gönderdi.
35. dakikada Arda Güler'in ceza yayının sağ tarafından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
37. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yapan Marcel Tisserand'ın vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Diego Rossi'nin ceza yayının sağ taraftan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
45+1. dakikada sol kanattan Adekugbe'nin yerden pasında ceza sahası içinde El Kaabi'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Ülker
Hakemler: Yasin Kol xx, Bahattin Duran xx, Ata Yıldırım xx
Fenerbahçe: Altay xx, Ozan Tufan xx, Serdar Aziz xx, Marcel Tisserand xx, Çağtay Kurukalıp xxx, Miguel Crespo xx, Miha Zajc xx, Osayi-Samuel xx, Arda Güler xxx, Diego Rossi xx, Serdar Dursun xx
Yedekler: Berke Özer, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Nazım Sangare, Attila Szalai, Burak Kapacak, Melih Bostan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Hatayspor: Munir xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Isaac Sackey xx, Burak Öksüz ? (Selimcan Temel dk. 18 x), Adekugbe xx, Onur Ergün xx, Ribeiro xx, Lobjanidze xx, Benzia xx, Dylan Saint-Louis xx, El Kaabi xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Boudjemaa, Kahraba, Muhammed Mert, Emre Kaplan, Eray Akar, Sadık Baş, Eren Fatsa, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sarı kartlar: Ribeiro, Selimcan Temel (Hatayspor)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)