Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor ligin 3.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Ceyhanspor'a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor ligin 3.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Ceyhanspor'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-Beyazlılar 3.hafta sonunda henüz galibiyet alamadı.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Mehmet Yetkin xx, Muhammed Mustafa Çalışır xx, Abdulkadir Yılmazoğlu xx
Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Melik Sermet Kayaş xx, Ümit Kale xx, Çağatay Polatdemir xx, Mehmet Bayram xx, İsmet Yazgan xx, Can Ölçer xx, Süleyman Öztürk xx, Sinan Yitmez xx, Ramazan Durdu xx, Sedat Burak Altay xx
Ceyhanspor: Hakan Ekinci xx, Başaran Balcı xx, Abdullah Keleş xx, Can tAylan xx, Zekeriya Çakırca xxx, Selim Asal xx, Murat Çaydemir xxx, Cengiz Argüç Argın xxx, Azar Mamuk xxx, Fatih Yılmaz xxx, Muhammed Sak xxx
Goller: Can Ölçer dk 61 (Yahyalıspor), Muhammed Sak dk 27, Fatih Yılmaz dk 85 (Ceyhanspor) - KAYSERİ