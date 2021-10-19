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Tokatlı okçular ödülle döndü

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Tokatlı okçular ödülle döndü

Tokat Gaziosmanpaşa Geleneksel Osmanlı Atlı Okçuluk Spor Kulübü okçuları Adana'dan ödül ile döndü.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Tokat Gaziosmanpaşa Geleneksel Osmanlı Atlı Okçuluk Spor Kulübü okçuları Adana'dan ödül ile döndü.

Adana'nın Karataş ilçesinde Geleneksel Türk Okçuluğu 1.Uluslararası Ruz-i Kasım koşusu yapıldı. 500'e yakın sporcunun katıldığı yarışmalarda Gaziosmanpaşa Osmanlı Atlı Okçuluk Kulübü sporcuları minikler karma puta atışı kategorisinde Süleyman Siler (14) 1'inci oldu. Büyük takımlar kategorisinde takım halinde 3'üncü, büyük kadınlar parkur kategorisinde Semiha Sema Yılmaz 4'üncü, minikler puta atışı kategorisinde Nehir Usluer (8) 4'üncü oldu. Büyük takımlar kategorisinde yarışan Fatih Çağrı Demir, müsabakalarda takım halinde güzel sonuçlar aldıklarını ifade ederek "İlerleyen yarışmalarda daha büyük başarılar kazanmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tokat'ımıza daha güzel ve büyük ödüller kazandırmak hedefindeyiz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - TOKAT

Tokatlı okçular ödülle döndü

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