Tokat Belediye Plevne: 3-0

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yılmaz Duman (xx), Serhat Semiz (xx)

SÜRE: 79 dakika (25, 27, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve liderliğini korudu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-17 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri