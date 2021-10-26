TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna ( Pfdk ) sevk etti.

AKİNTOLA KURAL DIŞI HAREKET

Göztepe'de oyuncu Halil Akbunar, kulüp idarecileri İlhan Şahin ve Zafer Sak da kurula gönderildi.

Adana Demirspor'dan David Akintola'nın kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi. GZT Giresunspor'un yöneticisi Sinan Akgün da PFDK'ye sevk edildi.

İşte Tff'den yapılan açıklama:

Hukuk Müşavirliği'nce 26.10.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GZT GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi SİNAN AKGÜN'ün 23.10.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/6 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 23.10.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü idarecisi İLHAN ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ile "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 24.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü idarecisi ZAFER SAK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu HALİL AKBUNAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 24.10.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş Kulübü futbolcusu BABAJIDE DAVID AKINTOLE'nin 24.10.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.10.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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