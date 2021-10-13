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TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 Karşıyaka: 0

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TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 Karşıyaka: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor sahasında karşılaştığı Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor sahasında karşılaştığı Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Serkan Pınar xx, İlker Ayten xx, Volkan Boz xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Burak Koyuncu xx, Nasrullah Dedemen xx, Sertan İrkilmez xx (Necati Baş dk. 90 ?), Rıdvan Okuş xx, Murat Torun xx ( Mehmet Ali Can dk. 64 x), Yusuf Yağmur xx (Tekin Adar dk. 78 x), Abdurrahman İlkyaz xx (Yusuf Kerçin dk. 64 x), Abdullah Kasap xx, Oktay Pop xx, Sancar Yıldırım xx

Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu xx, Cenk Özbey xx, Abdulkadir Akyıldız xx, Harun Atalay xx (Doğukan İnci dk. 57 xx), Namık Barış Çelik xx (Samican Keskin dk. 78 x), Mustafa Aşan xx (İlyas Kahraman dk. 90 ?), Metin Peker xx, Burak Karapınar xx, Ertuğrul Sancaktutan xx, İhsan Furkan Deniz xx (Okan Yılmaz dk. 90 ?), Muhammet Fatih Öztekin xx

Sarı kartlar: Burak Koyuncu, Yusuf Kerçin (Gümüşhanespor), Özbey, Ertuğrul Sancaktutan, Mustafa Samican Keskin (Karşıyaka) - GÜMÜŞHANE

TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 Karşıyaka: 0

TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 Karşıyaka: 0

TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 Karşıyaka: 0

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Haber: TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 Karşıyaka: 0 - Haberler Spor
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