TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi yarın başlayacak

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Futbolda TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Futbolda TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde 7. haftanın programı şöyle:

1. Grup

13 Ekim Çarşamba:

14.00 Batman Petrolspor-Karaman Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Elazığspor-Çatalcaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor (Dumlupınar)

14.00 Formül Erbaaspor-Kahta 02 (Erbaa İlçe)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe (Nevşehir Gazi)

14.00 Fatsa Belediyespor-Bergama Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Hendekspor-1954 Kelkit Belediyespor (Hendek Atatürk)

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor (Bolluca)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Başkent Gözgözler Akademi (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

2. Grup

Yarın:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Alemdağ)

13 Ekim Çarşamba:

14.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Yomraspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Kızılcabölükspor-Çarşambaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Bitexen Düzcespor (Dağılgan)

14.00 Iğdır-52 Orduspor (Osmanlı)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Altındağspor (Siirt Atatürk)

14.00 Bayrampaşa-İskenderunspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Kuşadasıspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Hacettepe-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yenimahalle Hasan Doğan)

3. Grup

13 Ekim Çarşamba:

14.00 Kardemir Karabükspor-Belediye Derincespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Edirnespor-İçel İdmanyurdu (Edirne 25 Kasım)

14.00 Gümüşhanespor-Karşıyaka (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ceyhanspor-Ağrı 1970 (Ceyhan İlçe)

14.00 Ofspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Of İlçe)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Modafen (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Çankaya (Faruk Çelik)

14.00 Mardin 1969-Esenler Erokspor (Mardin 21 Kasım)

19.00 Orduspor 1967-Fethiyespor (19 Eylül)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Işıl Sergen Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:10:35. #1.17#