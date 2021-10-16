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TCF, 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda tek aday Çelen oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TCF, 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda tek aday Çelen oldu

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF), 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda bir araya geldi.

ANKARA (İHA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF), 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda bir araya geldi. Tek adaylı geçen genel kurulda yeni federasyon başkanı Suat Çelen oldu.

TCF'nin 5'inci Olağan Genel Kurulu Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulmasının ardından TCF Başkanı Suat Çelen faaliyet raporlarını ve hedeflenen başarılar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 5'inci Olağan Genel Kurulunda da tek aday Suat Çelen oldu. Yapılan oylama sonucunda 181 oyun 169'u geçerli sayılarak Çelen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı seçildi.

"Yeni bir sorumluluk daha üstlendik"

Yaptığı sunumda görüş ve düşüncelerini çok açık bir şekilde açıkladığını belirten Suat Çelen, "Heyecanımı yansıttığımı düşünüyorum. Yeni bir sorumluluk daha üstlendik. Mevcut başkan olarak gittik ama tek aday olarak çıktım. Camiamızın da bu teveccühü göstermesi beni gururlandırdı. 2012'deki 'Olimpiyatlara gidecek miyiz?' soruları şimdi 'Olimpiyatlarda kaç madalya alacağız?' sorularına döndü. Bu da Türk Cimnastiği'nin ne kadar sıçrama yaptığının bir göstergesi. Dolayısı ile biz olimpiyatlarda bronz madalya aldıysak gümüş ve altın madalya alabilecek bir kapasitemiz de var. Madalya hedefi veremem doğru olmaz ama madalya alabilecek sporcu sayısı artacak" ifadelerini kullandı.

"Ankara olimpik merkezlerden biri haline gelecek"

Ankara'da yapımına başlanan federasyon ofisi ve cimnastik salonunun önemini vurgulayan Çelen, "Ankara'da geniş kapsamlı, olimpik cimnastik salonu yapılıyor. Ankara olimpik merkezlerden biri haline gelecek ve federasyon binamız çok önemli bir vizyon katacak. Cimnastik salonunda ise değerli sporcular oralarda yetişecek ve kamplar yapacak" diye konuştu. - ANKARA

TCF, 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda tek aday Çelen oldu

TCF, 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda tek aday Çelen oldu

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