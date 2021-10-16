TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

ANKARA (DHA) - Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Ali Düşmez yeniden başkan oldu.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 18'inci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurulun divan başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, divan başkan yardımcılığını Cafer Geyik, yazman üyeliklerini Meral Taşpınar ve Hakkı Ekşioğlu yaptı. 662 delegenin katılımı ile yapılan genel kurulda oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Ali Düşmez yeniden başkan seçildi.