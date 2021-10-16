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TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Haberler | Spor
TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Ali Düşmez yeniden başkan oldu.

ANKARA (DHA) - Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Ali Düşmez yeniden başkan oldu.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 18'inci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurulun divan başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, divan başkan yardımcılığını Cafer Geyik, yazman üyeliklerini Meral Taşpınar ve Hakkı Ekşioğlu yaptı. 662 delegenin katılımı ile yapılan genel kurulda oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Ali Düşmez yeniden başkan seçildi.

Ali Düşmez genel kurulda yaptığı açılış konuşmasında, konfederasyonun 4 yıllık süre içinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konfederasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, bakanlık bünyesindeki spor federasyonları ve spor taban birlikleri ile ilişkileri konusunda bilgi veren Düşmez, yeni dönemde amatör sporlara yapacakları katkılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Paralimpik Olimpiyat Oyunları masa tenisi şampiyonu Abdullah Öztürk, Kurucu ve Onursal Başkan Rıza Sümer, Onur Kurulu Üyesi Kemal Bektaş katıldı.

Genel kurulda TFF Amatör İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Vekili ve Konfederasyon Genel Başkan Vekili Adnan Ersan'ın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) emekli olması nedeniyle Genel Başkan Ali Düşmez tarafından kendisine hediye vazo takdim edildi.

AASKF, TASKK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILDI

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF), Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) üyeliğinden çıkarıldı.

18'inci Olağan Genel Kurul gündeminde yer alan 2 ve 3'üncü maddenin;

Ankara ASKF Başkanı ve Ankara ASKF'nin Konfederasyon tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkelere uygun olmayan davranışları nedeniyle Disiplin Kurulu'nun 19.10.2018 tarihli kararına esas Yönetim Kurulu'nca alınan 12.11.2018 tarih ve 12/3 sayılı kararına karşı itirazların görüşülmesi ve Ankara ASKF'nin ve Ankara ASKF Başkanı'nın Konfederasyon tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkelere uygun olmayan davranışları nedeniyle Disiplin Kurulu'nun 11.06.2019 ve 15.02.2021 tarihli kararlarına esas Yönetim Kurulu'nun 16.02.2021 tarih ve 33/7-8 sayılı kararları ile ilgili itirazların görüşülmesi sonucunda TASKK tüzüğünün 'Üyelikten Çıkarılma' bölümünün 6'ncı maddesi uyarınca üyelikten çıkarıldı.


TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e

Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Spor Haberleri
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Haber: TASKK'da tüm oylar Ali Düşmez'e - Haberler Spor
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