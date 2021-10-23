Süper Lig: Konyaspor: 2 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor.
KONYA (İHA) - Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında topla kat eden Bytyqi'nin ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
8. dakikada ara pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Çekiçi'nin arka direğe çevirdiği topu kale önünde boş pozisyondaki Serdar kafayla ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Emrah'ın ceza alanı içi sağ çaprazından kale önüne çevirdiği topa Gavranovic dokundu ama kaleci Sehic ayaklarıyla golü önledi.
28. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ahmed Hassan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak direkten tekrar oyun alanına döndü.
45. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Gökhan Barcın xx, Murat Ergin Gözütok xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Serdar xxx, Oğulcan xx, Hadziahmetovic xxx, Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx, Çekiçi xx
Yedekler: Erten, Adil, Anicic, Rahmanovic, Soner, Cikalleshi, Alper, Barış, Ahmet Karademir, Michalak
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kayserispor: Lung x, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Yasir xx, Attamah xx, Uzodimma x, Emrah xx, Mensah x, Thiam xx, Gavranovic xx
Yedekler: Cenk, Cardoso, Mustafa, Gökhan, Emre, Mane, İlhan, Ramazan, Eray, Campanharo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Serdar (dk. 8), Hadziahmetovic (dk. 45) (Konyaspor) - KONYA