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Süper Lig: Kayserispor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Kayserispor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışı uzak bir noktadan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada Cornelius'un ceza sahası dışından vurduğu top, üst direkten oyun alanına döndü.

41. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un açtığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx

Kayseripor: Lung xx, Onur Bulut xx, Uğur Demirok xx, Kolovetsios xx, Carole xx, İbrahim Akdağ xx, Fernandes xx, Emrah Başsan xx, Cardoso xx, Kemen xx, Thiam xx

Yedekler: Bilal, Yasir, Ramazan, Mane, Attamah, Uzodimma, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Edgar xx, Ahmetcan xx, İsmail Köybaşı xx, Siopis xx, Hamsik xx, Bakasetas xx, Nwakaeme xx, Gervinho xx, Cornelius xx

Yedekler: Erce, Denswil xx, Serkan, Berat, Trondsen, Cem, Abdulkadir Ömür, Yunus, Yusuf, Djaniny

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Bakasetas (dk. 12) (Trabzonspor), Emrah Başsan (dk. 41) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Siopis (Trabzonspor) - KAYSERİ

Süper Lig: Kayserispor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Kayserispor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Süper Lig: Kayserispor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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