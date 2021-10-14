Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Milli aranın ardından Süper Lig'de start Başakşehir - Beşiktaş maçıyla start veriliyor. 9. haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de açıklandı. Trabzon spor - Fenerbahçe maçına atanan Ali Şansalan ismine iki takımın taraftarları da tepki gösterdi.

"BU SEZON FORMSUZ"

Ali Şansalan'ın bu sezon formsuz olduğuna dair çokça yorum yapılıyor. Tamamlanan 8 haftalık bölümde Ali Şansalan ismi spor yorumcularının da eleştirisi olmuştu.

İşte 9. hafta programı:

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