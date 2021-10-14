Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti - Haberler Spor
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Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasını Atilla Karaoğlan, Galatasaray - Konyaspor maçını Arda Kardeşler ve haftanın kritik karşılaşması Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesini Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan ismine sosyal medyada iki takımın taraftarları da tepki gösterdi.

Milli aranın ardından Süper Lig'de start Başakşehir - Beşiktaş maçıyla start veriliyor. 9. haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de açıklandı. Trabzon spor - Fenerbahçe maçına atanan Ali Şansalan ismine iki takımın taraftarları da tepki gösterdi.

"BU SEZON FORMSUZ"

Ali Şansalan'ın bu sezon formsuz olduğuna dair çokça yorum yapılıyor. Tamamlanan 8 haftalık bölümde Ali Şansalan ismi spor yorumcularının da eleştirisi olmuştu.

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

İşte 9. hafta programı:

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti
Haberler.com - Spor Haberleri
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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